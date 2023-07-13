Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar bugün ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir, yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Önemli kararlar almadan önce bir kez daha düşünün. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar, Güler ve Terzi itirafı
- İstanbul'da kan donduran cinayet!
- 'Türkiye’de rejim değişmiştir'
- Otomobil satışları için çarpıcı beklenti
- Seyyanen yapılacak zam emeklilik hesabına yansımayacak
- O yargıç hakkında skandal karar!
- THY'de Menzil'e özel gece mesaisi!
- Gövde gösterisine dönüştürdüler!
- Ünlü oyuncudan kötü haber: Organ nakli için başvurdu!
- Memur ve emekli maaşlarına zam