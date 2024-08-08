Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, bugün biraz kararsız ve bulanıksınız. Önemli kararlarınızı biraz erteleyin. Önünüzü göremiyorsunuz fakat hisleriniz size gerçeği gösteriyor. Risk içeren konularda adım atmayın. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir, kendinize zaman ayırın.
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