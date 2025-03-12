Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Sürekli önlem alsanız da işlerinizin yine de istediğiniz gibi gitmediğini artık görüyorsunuz. Rahatlayın.
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