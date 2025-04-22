Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
İlişkiler konusu bu aralar sizin için biraz zorlayıcı olabilir sevgili başaklar. Karşınıza çıkan kişilerin rahat tavırları sizin dengeye gelmeniz için şart. Zihninizi sürekli meşgul ederek başarıya ulaşamazsınız. Başarılı olmak biraz da teslimiyetten geçer.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'