Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
İş yükünüzün fazla olduğu bir gün sevgili başaklar. Uzun zamandır beklentide olduğunuz konular bugün kalıcı şekilde çözüme kavuşabilir. Önemli kişilerle görüşmeler açısından uygun. Detay gerektiren tüm işlerinizi bugün halledebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi