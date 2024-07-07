Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün biraz özgüvensiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor olmak yanılgısından çıkıp bugünü biraz dinlenmeye ayırın. Ne istediğinize karar verin ve kararlı olun. Her şeyin bir zamanı var.
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