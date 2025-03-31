Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün doğru zaman. Aradığınız güven ihtiyacını dış etkenlerde aramanız geçici olarak sizi mutlu edebilir fakat bunun gerçek bir çözüm olmadığını görmeniz gerekiyor. Biraz iç dünyanıza yönelin.
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