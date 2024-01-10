Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğalar:
Emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Önemli görüşmeleriniz varsa bugün yapabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Kendinizi nasıl gördüğünüz önemli, söylentilere kulak asmayın. Halinize şükretmeli ve huzurlu hissetmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- Hazar Ergüçlü 'pavyon' sahnesine böyle hazırlanmış