Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- Emekliye bir kötü haber daha
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Teneffüs, sınıf geçme ve devamsızlıkta yeni kararlar!
- İsrail konvoyu bombaladı!
- Evlerinin önüne kurdular, artık tek gelir kapıları oldu
- Kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı
- Kızlarından sonra torunları da ortaya çıktı