Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün kazancınızı arttırmaya yönelik yeni ilişkiler kurabilirsiniz sevgili boğalar. Kendinizi garantiye almak ve kişisel yeteneklerinizi kazanca çevirmek için motivasyonunuz tam. Birikmiş işleriniz varsa bugün odaklanabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'