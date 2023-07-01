Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Finansal anlamda önemli kararlar alırken detaylı düşünmenizi gerektirecek bir gündesiniz. Beklenmedik aksilikler çıkabilir fakat çok da takılmayın. Gereksiz ayrıntılara takılmadan ilerleyebilirseniz uzun vadede çok kazançlı olacaksınız.
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