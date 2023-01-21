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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Boğa ve yükselen boğalar:

Bugün iş görüşmeleriniz açısından yoğun bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmeler ve başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün değil. Değerinizi sorguluyorsunuz fakat çok derinlere dalmayın.




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