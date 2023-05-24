Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Fikirlerinizde inatçı oluşunuz çevrenizi yorduğu kadar sizi de yoruyor. Yaşadığınız olumsuzlarda sürekli dış etkenleri suçluyor olmanız gerçek bir çözüm olmaktan çok uzak. Daha kaliteli bir yaşam isterken fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla olmasını sağlayacak.
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