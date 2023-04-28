Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Beklenmedik gündemlere hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Kendinize değer verdiğiniz kadar yakınlarınızı da önemsemelisiniz. Fikirlerinizin değişmezliği sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı olun.
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