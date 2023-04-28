Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Nisan 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Beklenmedik gündemlere hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Kendinize değer verdiğiniz kadar yakınlarınızı da önemsemelisiniz. Fikirlerinizin değişmezliği sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı olun.