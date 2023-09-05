Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir sevgili boğalar. Yaşadığınız kararsızlıklar ve stres sağlığınızı daha fazla etkilemeden kendinize çeki düzen vermek zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!
- Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti!
- Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…