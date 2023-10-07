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Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Pazar Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Ekim 2023 - 17:29

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Fikirlerinizde inatçı oluşunuz çevrenizi yorduğu kadar sizi de yoruyor. Yaşadığınız olumsuzlarda sürekli dış etkenleri suçluyor olmanız gerçek bir çözüm olmaktan çok uzak. Daha kaliteli bir yaşam isterken fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla olmasını sağlayacak.



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