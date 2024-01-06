Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2024 - 16:39

Güncelleme: 06 Ocak 2024 - 16:39

Boğa burcu ve yükselen boğa:

Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe inişli çıkışlı konular dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Daha sabırlı olmak zorundasınız. Kendi değerinizi hatırlayın.