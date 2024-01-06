Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa:
Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe inişli çıkışlı konular dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Daha sabırlı olmak zorundasınız. Kendi değerinizi hatırlayın.
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