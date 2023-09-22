Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, hayatınızda kaos ve belirsizlik bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Bugün gereksiz riskler almayın, düşün
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir iş insanıyla birlikte öldürülen adalet...
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 'Dünyanın en tehlikeli fayı' diye duyurdu
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- O törende Atatürk'ü kötülemişlerdi...
- Erdoğan'dan 'CHP' sorusuna yanıt
- Sizin şahsiyetleriniz yok mu?
- 13 bin Euro'luk vale hikâyesi
- 2 milyarlık beton yığınına döndü!
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı