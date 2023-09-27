Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Eylül 2023 - 17:16

Güncelleme: 27 Eylül 2023 - 17:16

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara çok açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi kırabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız su istimallere yol açabilir.