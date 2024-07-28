Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kendi dünyanızda kalmak istiyorsunuz sevgili ikizler. Parasal konularla alakalı veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Kafanız toparladığınızda yaptığınız girişimlerden daha fazla tatmin olacaksınız.
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