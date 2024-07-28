Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Temmuz 2024 - 15:44

Güncelleme: 28 Temmuz 2024 - 15:44

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün kendi dünyanızda kalmak istiyorsunuz sevgili ikizler. Parasal konularla alakalı veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Kafanız toparladığınızda yaptığınız girişimlerden daha fazla tatmin olacaksınız.