Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Günlerdir yaşadığınız içsel gerginlik ve içe kapanma isteği biraz kendinizi sorgulamanıza sebep olmuş olabilir. Geçmişte verdiğiniz düşüncesizce kararların ceremesini yine siz çekiyorsunuz. İçinizdeki haylaz çocuk en çok size zarar veriyor, artık büyüme zamanı..
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'