Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2024 - 16:14

Güncelleme: 10 Şubat 2024 - 16:14

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Günlerdir yaşadığınız içsel gerginlik ve içe kapanma isteği biraz kendinizi sorgulamanıza sebep olmuş olabilir. Geçmişte verdiğiniz düşüncesizce kararların ceremesini yine siz çekiyorsunuz. İçinizdeki haylaz çocuk en çok size zarar veriyor, artık büyüme zamanı..