Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, geçmişte yaptığınız girişimlerin pozitif sonuçlandığını görmek sizi cesaretlendiriyor. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz. Bundan sonraki süreçte hayatınızın yoluna girdiğini deneyimleyebilir, yeni hedefler koyabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- Depremin büyüklüğünü ve sağlam yerleri açıkladı