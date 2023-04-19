Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Parasal konulara odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Arkadaş çevrenizde kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...