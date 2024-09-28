Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Eylül 2024 - 15:53

Güncelleme: 28 Eylül 2024 - 15:53

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün kibirli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeye gelmeniz gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız sizi daha sonra hayal kırıklığına uğratabilir.