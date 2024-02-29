Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Şubat 2024 - 15:47

Güncelleme: 29 Şubat 2024 - 15:47

Kova burcu ve yükselen Kovaburcu günlük yorumu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.