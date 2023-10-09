Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ekim 2023 - 16:59

Güncelleme: 09 Ekim 2023 - 16:59

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda dengeyi bulmanız biraz zor görünüyor sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden hoşunuza gitmeyecek bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.