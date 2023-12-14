Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Değişmez kararlarınızın gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görüyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir hale gelen sorunları çözmenin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanların fikirlerine kulak vermektir. Siz bunu bir düşünün.
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