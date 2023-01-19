Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Hayata bu kadar ciddi bir bakış açısıyla bakmanız sağlığınızı etkiliyor. Belirsizliklere katlanamıyorsunuz. Gizli saklı konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Sınırlarınızı koruyun.