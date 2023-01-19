Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Hayata bu kadar ciddi bir bakış açısıyla bakmanız sağlığınızı etkiliyor. Belirsizliklere katlanamıyorsunuz. Gizli saklı konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Sınırlarınızı koruyun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- Kara deliğe dönüşen proje!