Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Ocak 2024 - 16:24

Güncelleme: 19 Ocak 2024 - 16:24

Kova burcu ve yükselen kovalar:

Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.