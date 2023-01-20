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Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren şeylerden uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Hayatınızı gözden geçirip yeni kararlar almalısınız. Bazı konuları kapatmanız gerekiyor. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Ferahlayacaksınız. 



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