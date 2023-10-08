Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Bugün yakın ikili ilişkiler konusunda biraz uyum sorunu yaşama olasılığınız yüksek. Sosyal çevreniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Dış etkenlerden bu kadar etkilenmemek için kendinize inancınızı diri tutmalısınız. Öfkenizi içinize atmayın.
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