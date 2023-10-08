Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ekim 2023 - 15:46

Güncelleme: 08 Ekim 2023 - 15:46

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün yakın ikili ilişkiler konusunda biraz uyum sorunu yaşama olasılığınız yüksek. Sosyal çevreniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Dış etkenlerden bu kadar etkilenmemek için kendinize inancınızı diri tutmalısınız. Öfkenizi içinize atmayın.