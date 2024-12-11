Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün tamamen iş odaklı bir gün sevgili oğlaklar. Maddi konularla alakalı bugün harekete geçebilir, önemli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. İşlerinizi biriktirmeyin, belli bir plan dahilinde ilerleyin. Özel hayatınıza zaman ayırın, yakınlarınızın kalbini kırmayın.
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