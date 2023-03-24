Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün tamamen iş odaklı bir gün sevgili oğlaklar. Ekonomik durumunuzu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsunuz. Bugün harekete geçebilir, önemli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. İşlerinizi biriktirmeden planlı hareket etmek sizi rahatlıyor. Biraz özel hayatınıza zaman ayırın, sevdiklerinizden kopmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?