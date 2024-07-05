Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Temmuz 2024 - 16:11

Güncelleme: 05 Temmuz 2024 - 16:11

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı.. İç dışı bir olmayan insanlardan çok çekiyorsunuz. Biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart. Sorumluluklarınızı biraz azaltın.