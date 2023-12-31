Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Aralık 2023 - 19:25

Güncelleme: 31 Aralık 2023 - 19:25

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, insanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. İnsanları kaybetmekten korktukça kendinizi kaybediyorsunuz. Sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın.