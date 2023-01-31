Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Fikirlerinizi uygulayıp hayata geçirebileceğiniz bir gündesiniz sevgili teraziler. Gelecekle ilgili planlarınız bugün yakın çevrenizin de etkisiyle somutlaşabilir. Kendinize inanın. Kararlarınızdan vazgeçmeyin. Önünüzdeki engeller kalkıyor. Uyumlu yapınız önünüzü açıyor.
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