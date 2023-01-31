Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Fikirlerinizi uygulayıp hayata geçirebileceğiniz bir gündesiniz sevgili teraziler. Gelecekle ilgili planlarınız bugün yakın çevrenizin de etkisiyle somutlaşabilir. Kendinize inanın. Kararlarınızdan vazgeçmeyin. Önünüzdeki engeller kalkıyor. Uyumlu yapınız önünüzü açıyor.



