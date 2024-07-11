Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Temmuz 2024 - 15:56

Güncelleme: 11 Temmuz 2024 - 15:56

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişki kurduğunuz insanların istediğiniz sakinlikte olmaması aslında sizin gereğinden fazla tepkisiz ve sakin olmanızdan kaynaklanıyor. Düşüncelerinizi ve tepkilerinizi bastırmanızın ne size ne de karşınızdaki kişilere faydası var. Biraz tepkisel olabilmeyi öğrenmelisiniz.