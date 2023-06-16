Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerde zihinsel anlamda mükemmel uyumu yakalayacağınız bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Adalet beklediğiniz konular varsa bugün istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Harekete geçin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'
- Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- 'Geçersiz oy kullandım' dedi sonuç çok başka çıktı!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Görüşmenin perde arkası!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- Menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti
- Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı