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Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Eylül 2024 - 16:22

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İyimser tavırlarınız çok fazla suistimal ediliyor sevgili teraziler. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok fazla yormayın. Sizin sorumluluklarınız size yeter. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de dengede olun. Dünyayı siz kurtaramazsınız.


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