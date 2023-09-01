Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu::
Sevgili teraziler, kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Geçici olabilecek konulara fazla takılıp enerjinizi tüketmeyin.
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