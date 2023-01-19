Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar canınızı sıkabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin, önemseyin. İnsanların sizden beklentilerini boşa çıkartmayın.
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