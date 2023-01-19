Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar canınızı sıkabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin, önemseyin. İnsanların sizden beklentilerini boşa çıkartmayın.