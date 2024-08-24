Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ağustos 2024 - 15:50

Güncelleme: 24 Ağustos 2024 - 15:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.