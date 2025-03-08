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Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Mart 2025 - 16:39

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Sadece ne istediğinize odaklanmalı, kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Bildiğiniz ve istediğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun. İletişim problemlerine çok fazla takılmak zaman kaybı, bunu bilin.

 


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