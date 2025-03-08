Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Sadece ne istediğinize odaklanmalı, kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Bildiğiniz ve istediğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun. İletişim problemlerine çok fazla takılmak zaman kaybı, bunu bilin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'