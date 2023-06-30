Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün özgürlük ihtiyacınız fazla olabilir sevgili yaylar. Hayatınızdaki sorumluluklar her ne kadar ağır gelse de her şeyi bir arada üstlenebilecek enerjiniz var. Sorumluklarınız ve özel hayatınızı dengeleyebildiğinizde içsel huzurunuz artacak. Bunun üzerine düşünmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'