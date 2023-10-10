Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ekim 2023 - 18:03

Güncelleme: 10 Ekim 2023 - 18:03

Yay burcu ve yükselen yay burcugünlük yorumu:

Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak verin.