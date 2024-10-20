Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ekim 2024 - 19:35

Güncelleme: 20 Ekim 2024 - 19:35

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda her iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Yüzeysel düşünebilme becerinizi biraz geliştirmeniz çoğu zaman kurtarıcı olacaktır. Bu kadar derin ve detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.