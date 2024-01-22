Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler hem zaman hem de para kaybettirebilir. Küçük ve temkinli adımlarla ilerleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı...