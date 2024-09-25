Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Eylül 2024 - 16:26

Güncelleme: 25 Eylül 2024 - 16:26

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sabah saatlerinde kendinizi ifade edememek veya anlaşılmamaktan kaynaklı hassas hissedebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir.