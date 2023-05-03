Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde sosyal çevreniz ve gelecek planları var sevgili yaylar. Hayal ettiğiniz konularda adım atabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Ticaret, eğitim ve yabancılarla alakalı konularda pozitif gelişmeler olabilir. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerden destek alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...