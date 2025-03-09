Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Mart 2025 - 17:05

Güncelleme: 09 Mart 2025 - 17:05

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.